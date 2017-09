Un chien d'assistance toujours interdit à l'école

Près d’un mois après la rentrée scolaire, la direction d'une école secondaire de Repentigny refuse toujours le chien d'assistance d'une jeune autiste.

Cassandra et son chien d’assistance Azote n’ont toujours pas fait leur rentrée à l'école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur de Repentigny.

La jeune fille de 14 ans présente un trouble du spectre de l'autisme, un déficit de l'attention et une déficience intellectuelle légère et a donc besoin d’un chien Mira pour l’accompagner au quotidien.

Il y a un mois, la direction de l’école a refusé la présence du chien Mira, à cause de la peur des chiens d’une éducatrice spécialisée et d'un autre élève.

La Commission scolaire devait régler rapidement le problème. En attendant, Cassandra a déjà raté plusieurs semaines de cours.

«S’ils ne vont pas en médiation, c’est vraiment de la mauvaise volonté. On va se retrouver à la cour», proteste Isabelle Turgeon, la mère de Cassandra.

«Effectivement, on est toujours en démarche afin d’évaluer le niveau de contrainte de la présence du chien pour un autre élève, et donc essayer de mettre en place les accommodements requis pour cet autre élève, a expliqué Éric Ladouceur, de la commission scolaire des Affluents. On n’a jamais refusé la présence du chien, donc on évaluait que la médiation était prématurée à ce moment-ci.»

Selon lui, la commission scolaire a fait une proposition à la mère de Cassandra, afin que sa fille et son chien puissent fréquenter une autre école secondaire. La Commission attend toujours leur réponse.