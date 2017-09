Un héros de Lac-Mégantic meurt empoisonné au fentanyl

Les photos que nous publions sont difficiles à regarder. La famille des défunts a accepté que nous les publions pour montrer les ravages du fentanyl, qui a fait plus de 1000 morts en 2016 au Canada et est en train de devenir un vrai problème de santé publique au Québec. Seulement en août dernier, à Montréal, 12 personnes sont mortes intoxiquées par cette drogue 40 fois plus puissante que l’héroïne.