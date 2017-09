Un prêtre honore ceux qui sont décédés dans l’oubli

Le prêtre qui a organisé une cérémonie en mémoire des défunts dont les corps n’ont pas été réclamés est désormais submergé d’appels de gens qui craignent de mourir seuls et dans l’oubli.

« Après la cérémonie, une dame est venue me voir parce qu’elle cherche son ex-conjoint. Elle voulait savoir s’il se trouvait sur la liste des personnes qu’on venait d’enterrer », illustre l’abbé Claude Paradis.

Le religieux a célébré jeudi matin des funérailles en l’honneur de 101 personnes décédées dans la métropole cette année, sans que des proches se manifestent pour leur rendre un dernier hommage.

Dans le Grand-Montréal, en moyenne entre 125 et 150 corps ne sont pas réclamés annuellement, a indiqué le directeur général adjoint du Repos Saint-François d’Assise, Alain Chartier.

De ce nombre, au moins 85 % sont des gens qui habitaient dans la rue, précise l’abbé Paradis. Ce dernier, un ex-toxicomane qui s’est lui-même sorti de la rue, espère avec cette cérémonie donner un peu de dignité à ces gens qui ont « plus souvent été ignorés ».

« Il s’agit d’une célébration pour les rendre vivantes quelques instants, et pour ne pas qu’elles tombent dans l’oubli à jamais », a-t-il dit à la centaine de personnes qui se sont recueillies jeudi, au cimetière de la rue Sherbrooke Est.

C’est la quatrième année que l’abbé Paradis organise un tel événement. Cette fois, afin de représenter les 101 personnes anonymes décédées pour la plupart dans l’indifférence, 101 roses blanches ont été distribuées puis déposées dans un espace du cimetière où les cendres ont été enterrées préalablement. Juste à côté, un espace commémoratif a été érigé.

Appel à l’aide

C’est un peu troublé que l’abbé Paradis s’est présenté à la cérémonie jeudi. Parce que juste avant de prendre la parole, il a reçu l’appel d’une dame âgée qui se disait seule et qui lui demandait de l’aide.

« Elle était en sanglot, j’avais de la difficulté à comprendre ce qu’elle disait tellement elle pleurait. Elle disait avoir peur de mourir seule avec ses trois chats et elle m’a demandé si je pouvais m’occuper d’elle après son décès, parce qu’elle voulait être enterrée ici avec les autres personnes seules », a-t-il raconté, émotif.

Peur de la mort

L’abbé Paradis côtoie et aide chaque semaine les gens de la rue, notamment en raison de son engagement dans son organisme Notre-Dame de la Rue. Lors de rencontres, il se fait souvent parler de la mort.

« Il y a des gens que je connais qui auraient voulu rendre hommage aux disparus, mais ils ne sont pas venus à la cérémonie parce qu’ils ont peur de leur propre mort. Plusieurs prennent conscience qu’ils n’en sont pas à l’abri », a-t-il dit.

Et avec la crise du fentanyl qui prend de l’ampleur à Montréal, le religieux remarque que de plus en plus de jeunes, même dans la vingtaine, parlent de la mort.

« Ils ont peur parce qu’ils ne savent pas toujours quelle substance ils consomment, ne connaissent pas toujours le vendeur », expose-t-il.

« Il y en a qui me disent de plus en plus qu’il est temps pour eux de se sortir de la rue », ajoute-t-il.