Une aînée portée disparue dans l'arrondissement de LaSalle

MONTRÉAL | Voula Volianitis, 64 ans, de l’arrondissement de LaSalle, à Montréal, est portée disparue depuis le 22 septembre, a rapporté jeudi le Service de police de la Ville de Montréal, en demandant au public d’ouvrir l’œil.

C'est que la femme, qui a des problèmes de santé, doit prendre des médicaments qu’elle n’a pas entre les mains.

Mme Volianitis avait également été portée disparue pendant une dizaine de jours en août 2015 avant d'être retrouvée saine et sauve.

Cette fois, elle a quitté sa maison vers 9 h, le 22 septembre, et demeure introuvable depuis.

Elle pourrait se trouver dans Parc-Extension ou sur le Plateau Mont-Royal, deux secteurs qu’elle visite régulièrement.

Mme Volianitis mesure 1,62 m, pèse 77 kg, a les cheveux gris et les yeux bruns. Le 22 septembre, elle portait un pantalon leggings noir, un t-shirt noir, une veste brune à manches longues, des chaussures sport blanc et rose et une sacoche blanche.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.