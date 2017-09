Une priorité pour le chef de police

Le chef de la police de Montréal, Philippe Pichet, promet de mettre « les bouchées doubles et même les bouchées triples » pour capturer les trafiquants de fentanyl de plus en plus actifs dans la métropole québécoise.

Philippe Pichet est conscient que le trafic de drogue sera toujours omniprésent dans les rues de Montréal. L’arrivée du fentanyl dans la ville et les ravages qu’il cause chez les toxicomanes l’affectent sur le plan humain. « Comme être humain, j’ai beau avoir une carapace, je trouve ça très triste de voir des gens mourir à cause de cette drogue-là [...]. En tant que service de police, on va se donner les moyens [de lutter contre ce fléau], c’est une priorité », assure-t-il.