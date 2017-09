[VIDÉO] On a testé le maquillage de Rihanna avec Noémie Lacerte

Lancée plus tôt ce mois-ci, la gamme de maquillage de Rihanna, Fenty Beauty, fait un véritable tabac dans l’univers des cosmétos. On avait donc très (très) hâte de mettre le grappin sur la collection pour enfin en faire l’essai.

Pour nous donner un coup de main, on a fait appel à la très populaire et charmante YouTubeuse Noémie Lacerte, qui a eu la chance de rencontrer la chanteuse au lancement de la ligne à New York. #jalousie

Comment était Rihanna en vrai? Comment s’est déroulée la soirée? Noémie nous a tout dit pendant qu’on s’est amusées à se farder.

Les produits Fenty Beauty sont disponibles chez Sephora.