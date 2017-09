Abramov demeure avec les Olympiques

Les Olympiques de Gatineau n’auront finalement pas eu à patienter trop longtemps dans le dossier Vitalii Abramov. Le talentueux joueur russe a décidé de poursuivre son stage junior avec la formation de l’Outaouais.

Le suspens était entier depuis que l’attaquant de 19 ans avait été retranché par les Blue Jackets de Columbus, mercredi. Déçu d’avoir été incapable de percer l’alignement des Jackets, le joueur par excellence dans la LHJMQ avait amorcé une période de réflexion pour la suite de sa carrière et la possibilité qu’il se tourne vers l’Europe était bien présente.

Il faut savoir qu’un joueur natif du Vieux continent ne peut évoluer dans la Ligue américaine à l’âge de 19 ans quand il est repêché à même son club junior en sol canadien. Mais après coup, le clan d’Abramov s’est penché vers les arguments des Olympiques.



«On a élaboré sur un plan pour son développement pour qu’il atteigne le prochain niveau, et ils ont aimé ça. Ils ont réalisé que la meilleure option pour lui était le hockey junior. La Ligue canadienne est une ligue extraordinaire», a réagi le directeur des opérations hockey des Olympiques, Alain Sear.



«Punch offensif»



Auteur de 46 buts et 104 points la saison dernière, ce qui lui a valu le championnat des pointeurs en plus du titre de joueur le plus utile, Abramov donnera un coup de pouce inespéré à l’offensive gatinoise qui a perdu les services du compatriote du revenant, Yakov Trenin (67 points).



Sear ne pouvait confirmer à quel moment le Russe allait enfiler l’uniforme noir et blanc puisque ce dernier doit préalablement obtenir sa libération internationale. Les Olympiques seront à Rimouski, vendredi, et à Québec, samedi.



«C’est un gros morceau de notre équipe. Il est adoré par ses coéquipiers et par ses partisans. Quand tu peux rentrer un marqueur de 104 points, tu dis jamais non. On est très content de son retour», a ajouté le grand patron de l’équipe.



À la lumière des discussions que l’entraîneur-chef Éric Landry avait eues avec les dirigeants des Jackets après son renvoi, il se disait confiant du retour de l’électrisant patineur.

«Ils voulaient qu’ils prennent de la maturité physique. C’est extrêmement positif pour nous et c’est clair que ça nous ajoute du punch offensif», a-t-il mentionné alors qu’il se dirigeait vers le Bas-Saint-Laurent.

Il reste à voir maintenant si les Olympiques se départiront d’Abramov à la prochaine période des transactions afin d’accélérer leur processus de reconstruction, lui qui vaudra son pesant d’or. Pas de doute que le téléphone vibrera dans les semaines à venir en Outaouais!