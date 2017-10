16 activités gratuites à faire en octobre pour tous ceux qui ne savent pas gérer leur budget

Après un été plutôt tardif, voilà que l’automne se pointe le bout du nez avec une tonne d’activités à mettre à votre calendrier.

Vous auriez envie d’avoir un mois d’octobre mémorable, mais n’avez aucun talent pour gérer votre budget? Pas de problème, puisque tout ce que vous trouverez ici est gratuit (ou presque).

Vous n’avez qu’à choisir parmi ces 16 activités!

1. Danser dans le noir... à jeun | 3 octobre

Photo Greyson Joralemon

Sortez vos meilleurs «moves» sans crainte de vous faire juger. Ce sera le moment de lâcher votre fou, en toute liberté. Oserez-vous l’essayer?

Notez qu’un prix d’entrée entre 3 et 5$ est suggéré à la porte.

2. Aller à la soirée d’ouverture du Viaduc 375 | 5 octobre

Photo Instagram @flothouin

La soirée s’annonce festive au Viaduc 375, la promenade temporaire du Viaduc Van Horne. Assises ludiques, terrasse festive, performances musicales, expositions artistiques et beaucoup de bouffe vous attendent.

3. Ailes de poulet gratuites! | 5 octobre

Photo Instagram @starvinghands

Pour le premier match de la saison qui opposera le Canadien aux Sabres, le bar Les Torchés vous offre les ailes de poulet à volonté gratuitement à l’achat d’une consommation. Réservez tôt pour pouvoir profiter du 5 à 7 et du Bloody Ceasar à 5$.

4. Fêter les 5 ans du Furco | 5 octobre

Photo Instagram @barfurco

À l’occasion de leur 5e anniversaire, le bar à vin Furco vous ouvre ses portes afin de célébrer ses années de succès, mais aussi l’aménagement de son nouvel espace de travail pour les travailleurs autonomes qui en ont marre de travailler chez eux. Bouchées gratuites, DJ, et beaucoup de fun en vue!

5. Attache ta tuque! aux Jardineries | 7 octobre

Photo Instagram @marieclaireled

Afin de souligner le dernier samedi de la saison aux Jardineries, beaucoup de surprises vous sont réservées. Vin chaud, cocktails, show de feu, quiz musical, atelier de tricot et séance de photos avec votre pire petite laine.

6. Célébrer les 20 ans d’Ubisoft | 7 et 8 octobre

Photo Instagram @ubisoftmtl

Les mordus de gaming pourront plonger dans l’univers du plus grand studio de développement de jeux vidéo au monde lors de leur évènement portes ouvertes. Plusieurs experts seront sur place pour répondre à vos questions après une petite séance à jouer à vos jeux préférés.

7. Faire un échange de plantes | 12 octobre

Photo Instagram @laurieanne_atelierfleur

Tannés de vos vieilles plantes ou celles-ci prennent trop de place? Rendez-vous chez Laurie Anne – Atelier fleur pour rencontrer d’autres plant lovers et échanger vos verdures.

8. S’installer devant Netflix pour regarder la première de Riverdale | 12 octobre

Photo Instagram

Impossible de manquer le premier épisode de cette nouvelle saison. Armez-vous de popcorn et d’une couverture douillette, vous ne voudrez plus quitter votre écran.

9. Aller au lancement du livre «Faire partie du monde» | 13 octobre

Photo Instagram @laubvert

Rencontrez les auteures de ce livre écoféministe à la Coop Touski. L’entrée est libre et gratuite et ce sera l’occasion de «changer le monde» en jasant avec des personnes brillantes et engagées.

10. Faire le plein de culture au Festival du Nouveau Cinéma | Jusqu’au 15 octobre

Photo Instagram @nouveaucinema

Du 4 au 15 octobre, le FNC vous donne l’occasion de célébrer entre cinéphiles et de découvrir de nouveaux talents de l’industrie. Au long du festival, plusieurs films et courts-métrages vous seront présentés au minime coût de 9$. Ce n’est pas gratuit... mais ça vaut la peine d’en mettre un peu de côté!

11. Faire aller sa créativité lors d’un atelier de coloriage | 17 octobre

Photo Instagram @kate_crafts_design

Un mardi par mois, le bar La Quincaillerie vous invite à renouer avec le coloriage en découvrant des illustrateurs d’ici. Vous pourrez vous procurer une illustration sur contribution volontaire et faire aller votre âme créative au son de la musique en compagnie d’un artiste invité.

12. Faire du lèche-vitrine à la Grande Braderie de Montréal | 19 octobre

Photo Instagram @lowellmtl

Pas les moyens d’acheter? Vous pourrez toujours vous laisser inspirer par les créateurs d’ici et recycler ce que vous avez déjà chez vous pour vous faire un look d'automne «sur la coche».

13. Aller se chercher une citrouille pour décorer votre logis | 21 octobre

Photo Instagram @desperationmarket

Si vous êtes du genre dernière minute et que vous n’avez pas pensé décorer votre logis pour Halloween, vous n’avez qu’à vous rendre chez Biscuits et Confetti pour vous dégoter une citrouille et quelques délicieuses gâteries. Un évènement pour toute la famille.

14. Regarder la première de Stranger Things | 27 octobre

Photo Instagram @strangerthingstv

C’est le sujet de l’heure et sa venue est grandement attendue. La deuxième saison de Stranger Things promet d’être un franc succès. Profitez-en pour vous réunir entre amis et préparer le popcorn avant de retrouver Eleven et ses accolytes.

15. Assister à la marche des zombies | 28 octobre

Photo Instagram @damnvanlennon

Plongez dans l’univers de la série The Walking Dead le 28 sur la Place des Festivals à l’occasion de la marche des zombies. Sur place, plusieurs animations, atelier de maquillage et spectacles auront lieu. La parfaite manière de célébrer d’avance l'Halloween.

16. Se faire passer pour un enfant et passer l’Halloween | 31 octobre

Photo Instagram @halloweendays

Qui a dit que l’Halloween était seulement pour les enfants? Si vous avez le cœur jeune, risquez-vous à revêtir votre plus beau costume et faire votre récolte de bonbons gratuits. Il se peut toutefois que vous deviez raser votre barbe avant...