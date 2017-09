MORIN, Pauline



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Pauline Morin, survenu à Repentigny le 21 septembre dernier, à l'âge de 66 ans.Fille de feu Jeanne Millette et de feu Henri-Paul Morin, elle laisse dans le deuil ses enfants Denis Barthe (Stéphanie), Alexandre Moisan et Julie Moisan (Nathalie), ses dix petits-enfants de même que le conjoint dont elle s'était récemment séparée, Marcel Champagne.Elle laisse également dans le deuil son frère Jean-Louis Morin (France Carmel) et son frère Jean-Claude Morin (Ginette Delisle), ses neveux, nièces, oncles, tantes et une multitude de cousins et cousines des familles Morin et Millette.Retraitée de Provigo, Pauline oeuvrait à l'Entraide Bénévole des Pays-d'en-Haut. Son sourire légendaire et son positivisme auront contribué à en faire une femme dont on recherchait la compagnie. Débordante d'énergie, elle était toujours disponible pour sa famille et ses nombreux amis.La famille recevra vos condoléances en présence des cendres le dimanche 1er octobre, à compter de 13h30 dans la salle Raymond-Mayer du Centre communautaire Roussin, 12125, rue Notre-Dame Est, à Montréal. Un hommage lui sera rendu au même endroit à 16h30.À la place des fleurs, Pauline aurait souhaité que les personnes qui le désirent fassent un don à l'Entraide Bénévole des Pays-d'en-Haut ou à un organisme qui vous tient à coeur.