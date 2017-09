5 vins secs du Douro à acheter les yeux fermés!

C’est du moins ce que j’ai pu constater lors de mon récent séjour sur place. Et c’est aussi ce qui explique en partie pourquoi le Portugal poursuit sa lancée au chapitre des ventes à la SAQ. Cinquième pays producteur le plus populaire, la petite péninsule ibérique talonne de près l’Australie et l’Espagne et affiche l’une des meilleures progressions depuis un an. Autrement dit, les Québécois aiment bien le rapport qualité-prix offert par les vins de cette magnifique région.

Le Douro, c’est aussi ces vignes dressées en terrasse sur les pentes abruptes longeant la rive d’un fleuve à couper le souffle. Des routes sinueuses à donner parfois le vertige et à négocier avec prudence, surtout au temps des vendanges. Il y fait en moyenne 40 degrés Celsius pendant la saison estivale et pratiquement pas de pluie. D’où l’importance de planter ses vignes en altitude afin d’aller chercher un maximum de fraîcheur. Bref, voici cinq vins remarquables­­ offerts à des prix défiant toute ­concurrence.

Diálogo 2015 ★★ ½ | $ ½ Photo courtoisie Niepoort, Douro : Après le succès remporté par le Diálogo rouge, pas surprenant de voir débarquer la cuvée en blanc. Assemblage original de codega, de doña blanca, de gouveio et de rabigato, vinifié en cuves inox et auquel on fait faire un peu d’élevage sous bois. C’est flatteur au nez, comme en bouche, avec des tonalités florales, de citron et d’épices douces. En bouche, c’est tonique, plutôt droit et facile à boire. Idéal à l’apéro ou à table avec les poissons et les fromages de chèvre. Servir bien frais, autour de 8-10 degrés.

12,5 % Portugal | Vin blanc | 15,80 $ | 1,7 g/l

Vale da Raposa Branco 2016 ★★★ | $ ½ Photo courtoisie Alves de Sousa, Douro : L’exemple parfait que l’on peut produire dans le Douro des vins blancs secs qui sont vifs et exotiques à la fois. Élaboré à partir de gouveio et de malvaisa, il offre un aromatique très ouvert et aguicheur avec ses parfums de mangue, de lys, de citron confit, de melon et une impression de muscat. La bouche surprend par son côté ample, mais aussi bien sec du fait de son acidité fine. Petite amertume en finale apportant du caractère. Impossible de ne pas succomber ! Original, il sera idéal à l’apéro ou avec des crevettes épicées. Servir bien frais, autour de 8 degrés.

12,5 % Portugal | Vin blanc | 16,45 $ | 1,2 g/l

Vila Regia 2016 ★★ | $ Photo courtoisie Sogrape, Douro : Un grand classique au répertoire général de la SAQ. La qualité est constante depuis de nombreuses années. Le 2016 commence à débarquer sur les tablettes et se montre aussi bon que le 2015. Un rouge d’une belle intensité aromatique avec des tonalités typiques de fruits noirs, de prune, de figue, de réglisse et de poivre. C’est un vin mi-corsé, mais au fruit mûr et enveloppant, ce qui assouplit les tanins tout en étant doté d’une bonne fraîcheur. Le prix a encore diminué, passant sous les 9 $. Bravo !

12,5 % rouge | Vin Portugal | 8,95 $ | 1,9 g/l

Vale do Bomfim 2015 ★★ ½ | $ ½ Photo courtoisie Symington, Douro : La famille Symington est l’une des plus emblématiques du Douro. Elle est surtout connue pour ses portos riches et puissants. Or, elle produit aussi d’excellents vins secs, comme ce rouge provenant du vignoble de la Quinta do Bomfim qui se trouve à être le « cœur » avec lequel est élaboré le grand porto Dow. Le 2015 est étonnant. C’est un rouge charnu, mais bien digeste avec des notes de fruits noirs et d’épices. Qualité remarquable pour le prix. Servir autour de 14-15 degrés.

13,5 % Portugal | Vin rouge | 14,55 $ | 2,6 g/l

La Rosa 2015 ★★★ | $$ Photo courtoisie Quinta De La Rosa, Douro : Sans doute l’une des meilleures références en vin sec dans le Douro que cette jolie maison familiale. De dimension humaine, elle a l’avantage d’être située dans le cœur de la région, près de Pinhao, sur de remarquables terrasses. Un assemblage dominé par le célèbre « touriga nacional » et complété par le « tinta roriz » donnant un rouge bien parfumé avec ses notes de prune, de figue et d’épices. C’est riche, avec un fruit mûr, des tanins concis et une finale salivante évoquant des notes de charbon. Digeste et élégant. Servir autour de 16 degrés.

14 % Portugal | Vin rouge | 21,50 $ | 2,3 g/l