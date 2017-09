MERLOS (BINZER), Irène



À Verdun, le 24 septembre 2017, est décédée à l'âge de 70 ans, Mme Irène Merlos (Binzer).Ele laisse dans le deuil sa fille Roxana, ses deux soeurs Eva Fratty et sa famille, Alicia Chavez et sa famille, sa nièce Maria Binzer et sa famille et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er octobre 2017 de 14h à 21h et le lundi 2 octobre 2017 de 10h30 à 13h à l'Eglise Adventiste du 7e jour, 4141 rue Bannantyne, Verdun, suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.RÉSIDENCE FUNÉRAIRELAURENT THÉRIAULT