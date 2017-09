Ça brasse à Calgary

D’un côté, il y a le maire de Calgary, Naheed Nenshi. De l’autre, il y a les propriétaires des Flames de Calgary.

Le débat : un nouvel amphithéâtre pour les Flames.

Le maire n’a aucunement l’intention d’investir des fonds publics dans l’aventure. Les propriétaires sont prêts à verser près de 300 millions $ dans le projet de construction d’un nouveau domicile pour la formation de la Ligue nationale.

Au milieu, non pas comme médiateur, il y a Gary Bettman.

Et en entrevue avec Eric Francis, un journaliste de Calgary, il a été clair : « Les Flames ne déménageront pas cette année, déclare le commissaire de la LNH, mais, par la suite, c’est une autre histoire. »

Bettman suit le dossier avec beaucoup d’intérêt. Le 15 mars dernier, il s’est entretenu avec le maire Nenshi. « Quand on s’est quittés, je me suis dit que le dossier va soulever beaucoup de controverse. Je lui ai mentionné que si la Ville ne contribuait pas au financement de l’amphithéâtre, il se pourrait que les Flames déménagent. Il m’a répondu alors ils quitteront. »

Bang !

Élections

Au cours de l’entrevue, Bettman ne cache pas que les propriétaires de l’équipe devront écouter les offres. « Présentement, je ne vois pas comment on pourrait résoudre le problème. Le maire n’en démord pas et demeure sur ses positions. Je ne serais pas étonné que les propriétaires prêtent une oreille attentive à toutes les propositions d’une vente possible de la concession. »

Il y a cependant un point sur lequel on doit insister : le maire Nenshi ira en élection le 16 octobre. S’il est de nouveau porté au pouvoir, ça n’augure pas tellement bien pour l’équipe. S’il est battu, ça pourrait changer totalement la donne.

Si les Flames devaient quitter Calgary, on pense que les décideurs du projet d’une concession à Seattle se manifesteront, d’autant plus que l’équipe demeurerait dans l’Association de l’Ouest.

Mais on n’en est pas là. Attendons le résultat des élections du mois prochain.