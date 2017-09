Chez Paillé, l’inventaire fait le choix

Le Centre du camion GM no 1 au Canada

Pour l’achat de votre camion, aller chez Paillé, c’est une évidence! Pourquoi? Tout simplement parce que Paillé est le plus imposant concessionnaire de véhicules GM neufs au Canada! Sur les 1300 véhicules neufs présents sur place, 1100 sont des camions. Chez Paillé, on comprend que vous ayez besoin de voir en vrai les différentes couleurs, les modèles, les catégories, etc., pour faire un choix éclairé. C’est cet approvisionnement incroyable qui en fait le Centre du camion GM no 1 au Canada.

Ne choisissez pas votre véhicule dans un catalogue! Et ne patientez pas des semaines avant de recevoir votre commande ; repartez maintenant au volant de votre nouvelle acquisition! Chez Paillé, il y a tant de choix que vous trouverez forcément ce que vous cherchez. Et pourquoi pas un véhicule sport de luxe? Depuis quelques années, Paillé est également devenu un expert dans la vente de Corvette.

Des conseillers, des experts, une famille

Vu le volume des ventes, inutile de dire que tous les conseillers de l’équipe de Paillé sont des passionnés très expérimentés. Les camions GM, ils connaissent ça sur le bout des doigts! Facile, ils vendent plus de 350 véhicules neufs chaque mois... 4000 par an en fait, répartis dans les deux succursales de Berthierville et de Sorel-Tracy. Les concessions Paillé, ce sont trois générations qui vendent les produits GM depuis plus de 50 ans. Faire affaire avec un conseiller qui s’y connaît, ça fait toute une différence!

Profitez du service incontournable de personnalisation de camions. On ajoute spécialement pour vous les accessoires qui feront de votre camion un modèle unique. Rehaussement de la suspension, jantes, miroirs, marchepieds : vous avez l’embarras du choix. Une autre raison de faire confiance à Paillé!

Service et SAV : la signature Paillé

La clientèle qui achète un véhicule dans un concessionnaire Paillé est considérée dès lors comme un membre de la famille. Les conseillers qui s’occuperont de vous le feront avec professionnalisme et dynamisme, et vous ressentirez leur énergie qui transformera votre visite en une véritable expérience. Mais le plus beau, c’est qu’elle ne s’arrêtera pas au seuil du magasin, car dès que vous ferez « partie de la famille », votre expérience après-vente sera aussi agréable que votre expérience d’achat, et ce, quel que soit votre choix.

Sur la route, c’est Paillé!