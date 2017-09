BARIL, Hélène



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès d'Hélène Baril survenu aux soins palliatifs de l'hôpital Royal-Victoria, le 25 septembre 2017.Elle laisse dans le deuil son conjoint Maurice Roy, les filles de ce dernier Andréanne et Gabrielle et un petit-fils Antoine, sa mère Margot Bouchard (Gilbert Pilon), ses soeurs Diane (Eric Ranzenhofer) et Lyne (Robert Cardinal), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 2 octobre de 13h à 17h et de 19h à 21h au complexe:Salon ouvert exclusivement pour la famille proche, le mardi 3 octobre de 14h à 17h.La famille remercie très sincèrement tout le personnel du CUSM qui ont pris soin d'Hélène pendant les trois dernières années.En guise de sympathie, des dons à la Fondation du cancer du CUSM seraient grandement appréciés.