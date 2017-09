Des soirées de danse dans le noir complet parfaites pour ceux qui dansent mal

Vous dansez encore la «tectonique»? Vous ne maîtrisez aucun pas de danse sauf peut-être la chorégraphie de la «Macarena»? Vous évitez de danser en public de peur que l’on rie de vous? Eh bien ces soirées de danse dans la noirceur complète sont pour vous.

Enfilez vos souliers les plus confortables et rendez-vous tous les mardis soirs du mois d’octobre à The Freestanding Room sur le boulevard Saint-Laurent pour lâcher votre fou.

Ici, vous ne croiserez pas le regard de personne puisque vous pourrez danser dans le noir complet, sans que l’on vous observe.

Ces soirées de danse sont organisées dans le but que tout le monde ait du plaisir et puisse se laisser aller sans avoir peur du jugement des autres.

Vous n’avez pas besoin de danser aussi bien que Kevin Bacon dans Footloose, mais simplement d’être prêt à vous shakez le pompon une fois la lumière éteinte.

Pas d’alcool. Pas de drogue. Juste du fun.

En plus, l’accès vous coûtera moins de 5$. Alors pourquoi ne pas laissez tomber votre séance de gym et allez danser dans le noir à la place?

Tous les détails de ces soirées funky ici.