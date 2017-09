Eric Chouinard nommé adjoint au préfet de discipline de la LHJMQ

Le directeur de la sécurité des joueurs de Raymond Bolduc ne rajeunit pas et les jeunesses indisciplinées de la LHJMQ laissent rarement le temps de souffler à ce sexagénaire.

À preuve, depuis le début des matchs préparatoires, Raymond Bolduc a décerné plus de 33 suspensions valides pour un total de 64 parties!

Le commissaire de la LHJMQ Gilles Courteau a donc confirmé vendredi l’embauche d’Éric Chouinard au poste d’adjoint au vénérable préfet de discipline.

«En raison de sa grande expérience comme joueur, Éric va amener une expertise supplémentaire à un comité de discipline qui a déjà une grande compréhension de notre ligue», a déclaré le commissaire, via un communiqué.

Période d'apprentissage

Meilleur pointeur (298) et buteur (148) de l’histoire des Remparts de Québec depuis leur renaissance en 1997-98, l’époque durant laquelle Raymond Bolduc était le directeur général des Diables rouges, Éric Chouinard a ensuite évolué pendant 17 saisons dans les rangs professionnels en Amérique du Nord et en Europe.

«Mon mandat est d’épauler Raymond et d’apprendre le métier à ses côtés. J’apprends tous les jours! L’expérience accumulée un peu partout à travers le monde m’aide dans mes nouvelles fonctions», a dit Éric Chouinard, qui a amorcé son apprentissage auprès de son nouveau mentor à la mi-août.

«C’est un travail très intéressant et il me permet de découvrir une autre facette du hockey. Je ne m’en suis jamais caché, je m’intéresse plus à ce qui se passe à l’extérieur de la patinoire. Actuellement, me retrouver derrière un banc pour entrainer une équipe ne loge pas parmi mes priorités

«Je sais, il ne faut jamais dire jamais, mais je me suis promené beaucoup durant ma carrière de joueurs. Pour les prochaines années, je souhaite vivre du temps de qualité auprès de ma famille», ajoute Éric Chouinard, le père de filles âgés de 14 et 8 ans et dont le paternel Guy poursuit toujours une carrière d’entraineur amorcée à l’automne de 1985!

Retour à la compétition

Malgré ses trente-sept ans bien sonnés, Éric Chouinard n’écarte pas l’option d’effectuer prochainement un dernier tour de piste sur les glaces européennes. «Jouer une dernière moitié de saison est toujours une option. J’ai reçu quelques offres intéressantes, mais les dirigeants de ces équipes avaient été prévenus que je ne quittais pas Québec avant le mois de décembre.»

S’il rechausse les patins et en dépit du décalage horaire, Chouinard poursuivra son travail à distance pour la LHJMQ. «Les technologies employées par la ligue vont me le permettre. Très rapidement durant un match, on peut revoir une action sur plusieurs angles différents.

«Dans mon temps, les clubs expédiaient des cassettes VHS par Purolator aux bureaux de la ligue!»

Et les coupables d’infraction prenaient bien soin d’expédier un enregistrement de piètre qualité de troisième génération.