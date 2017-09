Ginette, Ginette

Tu ne peux pas être plus entière et vraie que ça. Fébrile, passionnée, brûlante, Ginette Reno te donne des frissons juste à l’écouter se raconter, juste à partager son engouement, son exaltation. Je vous l’annonce en primeur. Ginette a réservé le Centre Vidéotron de Québec pour le 25 novembre et elle va offrir un show qui va marquer l’histoire. Je veux être là. Elle va chanter ses plus grands succès, rien de moins qu’avec le grand Orchestre symphonique de Québec et, en cours de route, elle va certainement verser des larmes de joie et d’émotion. Ce soir-là, c’est nul autre que son fils de 35 ans, Pascalin, qui sera au pupitre et baguette au bout des doigts pour diriger plus de 60 musiciens et choristes. Tiens ta tuque, ça va lever. L’embrasement de cette chanteuse exceptionnelle marié à celui de son fils n’aura jamais été stimulé. Déjà en préparation, les deux trépignent de hâte et d’emballement. Soixante et onze ans, Ginette fait son tai-chi et, après des troubles cardiaques qui l’ont inquiétée, elle est revenue en feu. Elle a perdu du poids. Elle transpire le bonheur.

DU PLUS PROFOND

On a jasé une demi-heure et j’avais le goût de sauter dans mon char pour l’étreindre à Boucherville. Elle me fascine quand elle dit que, dans chacune de ses chansons, elle se voit comme dans un film. Elle ne chante pas, elle vit. Pendant qu’elle projette cette voix exceptionnelle, elle voit et sent les caresses du texte, les draps d’amour et son âme qui vibre. « J’aime ça quand les violons me rentrent dedans. » Ginette tu es plus qu’une diva, qu’une chanteuse à la voix unique. Tu es une légende, une femme exceptionnelle qui partage un don du ciel. Tu n’aurais pas pu être petite parce qu’il n’y aurait jamais eu assez de place pour entrer un cœur si grand. Je veux être en avant, Ginette. Moi pour voir le film dans tes yeux, et Manon regardera les fesses de Pascalin. Deal ?

DANS LE NET

Pour Hugh Hefner, les funérailles auront lieu dans deux églises. Une pour le monde et une autre pour les veuves.

Selon la fable, la cigale chante tout l’été. Cette année, elle veut être payée pour l’overtime.

On est fébrile chez le Canadien. Déjà le début de la saison dans seulement deux défaites.

Un végétarien peut-il manger de la misère ?

J’ai lancé un appel à Dieu, mais j’ai pogné le répondeur.

À DEMAiN

Je sauterai dans un cerceau n’importe quand.