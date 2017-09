Grand-maman Varda?

L’animatrice Varda Étienne est déjà prête à devenir grand-maman. Mais ses trois enfants sont loin de partager sa hâte et son enthousiasme.

« J’ai demandé à mon plus grand de 24 ans de me faire grand-mère ! Alexis m’a simplement répondu de me calmer ! J’ai le goût de bercer et d’aller jouer au parc, que voulez-vous ? » s’exclame-t-elle en riant, sur le tapis rouge de la 13e édition du Festival international du film black de Montréal, au Cinéma Impérial, mercredi dernier.

Elle a tout de même de quoi s’occuper d’ici à ce que son souhait soit exaucé avec sa ligne V Kosmetik et l’écriture non pas d’un, mais de deux romans.

« Je suis encore très ambivalente à savoir lequel je vais sortir avant. Ce sont des romans plus durs qui portent sur la santé mentale », explique-t-elle.