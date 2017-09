Hommage mérité pour Patrice Bernier

DENVER | Peu importe ce qui se produira au cours des trois derniers matchs, l’Impact va conclure le calendrier régulier sur une bonne note en rendant hommage à Patrice Bernier.

Le club a annoncé, vendredi, que le dernier match de la saison, le 22 octobre, face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre, portera la marque du capitaine des quatre dernières années.

Voilà qui est bien mérité pour le milieu de terrain de Brossard, qui a été le premier visage local du club et qui a incarné, tout au long des six dernières saisons dans la MLS, l’esprit Bleu-blanc-noir.

« Ça va vraiment mettre un terme à tout d’une belle façon. On va conclure ça avec la famille. Je suis content que ça finisse où j’ai commencé », a indiqué Bernier, qui avoue avoir eu des doutes au cours de la saison.

Cérémonie et chandails

Dans un premier temps, il y aura une cérémonie d’avant-match. Les jeunes accompagnant les joueurs sur le terrain porteront également un chandail arborant le numéro 8 du capitaine.

Les partisans auront tout intérêt à rester jusqu’à la fin — pour une fois, diront certaines mauvaises langues — afin d’applaudir Bernier une dernière fois dans un tour d’honneur.

« Pour tout ce qu’il a fait pour ce club et cette ville, il mérite des adieux, et j’espère qu’on va lui offrir une victoire », a soutenu Evan Bush.

« C’est une manière de célébrer ce qu’il a accompli comme joueur professionnel et ce qu’il a fait pour la ville et le club », a ajouté Mauro Biello.

Grande carrière

À 38 ans, Bernier met un terme à une carrière qui se sera échelonnée sur 18 ans, dont neuf dans le maillot de l’Impact. Il a fait un premier passage au club de 2000 à 2002.

Il vient au quatrième rang du club (MLS et deuxième division) pour les matchs joués (221), les titularisations (180) et les minutes de jeu (16 398). Il est également neuvième avec 19 buts et deuxième avec 37 passes décisives.

En six saisons dans la MLS, il a participé à 148 matchs, dont 110 comme partant, totalisant 9953 minutes. Il a marqué 14 buts et ajouté 25 passes. Il a participé au match des étoiles en 2013.

Bernier a joué en Norvège, en Allemagne et au Danemark. Il a également porté les couleurs du Canada dans plus de 50 de matchs internationaux.