Homme recherché pour introduction par effraction

SHERBROOKE | Le Service de police de Sherbrooke (SPS) recherche un homme qui soupçonné d’introduction par effraction dans la boulangerie de la rue Alexandre, dans les nuits du 15 et 16 septembre, pour commettre différents vols.

L’homme d’environ 40 ans mesurant environ 1,82 mètre (6 pi) et pesant environ 104 kg (220 lb) a la peau blanche et portait un coton ouaté foncé, un pantalon cargo, une casquette foncé et des gants noirs aux motifs de squelette.

Quiconque ayant des renseignements pouvant aider le SPS à identifier cet individu est prié de communiquer au 819-821-5555 et demander Marie-Claude Lemay, sergente-détective ou Sébastien Ouimette l’officier responsable.