Humoriste... par hasard

Il a beau avoir été nommé dans la catégorie de Découverte de l’année au dernier gala des Olivier, Simon Gouache était loin de se douter qu’il ferait carrière en humour.

« Au début de ma vingtaine, je voguais à gauche et à droite. J’étais rendu à un point dans ma vie où je ne savais pas dans quoi j’étais bon. Je n’avais aucune idée de ce dans quoi je m’en allais et je me suis inscrit à l’École de l’humour. Je me suis dit que j’allais avoir quelque chose à faire durant deux ans », raconte l’humoriste, rencontré au lancement de la chaîne KOZE.TV, au Pavillon de la Jamaïque du parc Jean-Drapeau, mardi dernier.

« Ça aurait pu être un cours de poterie ou de danse, mais au moins j’avais une raison de me lever le matin », ajoute celui qui assure présentement la première partie du spectacle Préfère novembre de Louis- José Houde.