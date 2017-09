Rouge et Or: Kevin McGee écope un match de suspension et Ouellet est blanchi

Kevin McGee écope d’une partie de suspension pour son plaqué à l’endroit du demi inséré James Tyrell alors que Gabriel Ouellet est blanchi.

Sur l’avant dernier du match de dimanche dernier au PEPS, le maraudeur du Rouge et Or de l’Université Laval a plaqué le demi inséré des Stingers de Concordia. «Parce que James Tyrell était en position vulnérable, le plaqué de Kevin McGee est considéré comme une rudesse excessive, ce qui entraîne une disqualification, écrit le commissaire Benoît Doloreux dans son jugement. Conformément à l’article 19.5.4 des règlements du secteur universitaire du RSQE, cela entraîne une suspension automatique d’une partie.»

Dans le cas de Ouellet qui a plaqué le quart-arrière Trenton Miller au troisième quart alors que les Stingers cognaient à la porte des buts du Rouge et Or, le commissaire conclut «qu’il n’y a eu aucun contact à la tête et que le plaqué a été effectué à l’intérieur des règles établies. Étant donné que Miller était devenu un porteur de ballon sur cette séquence de jeu, il n’était plus considéré en position vulnérable. Par conséquent, il n’y aura pas de sanction face à cette requête des Stingers puisqu’il ne s’agissait pas d’un plaquage illégal et qu’il n’y avait aucune intention de blesser.»

McGee ratera donc le match de dimanche face aux Redmen de McGill.