La «taxe Netflix» populaire ailleurs qu’au Canada

Contrairement au Canada, qui se croise toujours les bras, plusieurs pays ont imposé des taxes aux Netflix de ce monde.

Si le fédéral affirme se contenter d’un investissement de 500 millions $ sur cinq ans sans promesse de contenu francophone, d’autres juridictions ont déjà pris le taureau par les cornes.

L’exemple français

La France a adopté récemment un décret qui forcera les Netflix, YouTube et autres plateformes de vidéos étrangères à payer une taxe de 2 % sur leurs chiffres d’affaires. À partir de janvier 2018, les services offerts en France par ces géants seront obligatoirement taxés. L’argent récolté financera la production locale du pays.

L’Australie a ratissé plus large encore en imposant une taxe de 10 % sur les biens et services numériques achetés dans le pays de compagnies étrangères au mois de juillet dernier. « L’Union européenne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Israël, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, etc. », a rappelé le PDG de Québecor, Pierre Karl Péladeau, dans une lettre ouverte.

Colère québécoise

Le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, n’a pas caché sa colère. Il a accusé Ottawa d’abandonner le Québec plutôt que de défendre son identité francophone dans la mer numérique.

« Si Québec veut taxer, M. Luc Fortin a juste à le faire », a laissé tomber la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, piquée au vif lors de son passage à Mario Dumont vendredi.

Concurrence déloyale

Après l’annonce de son désir de ne pas taxer Netflix, le président-directeur général du Conseil du patronat du Québec (CPQ), Yves-Thomas Dorval, s’est demandé : « Où est l’équité ? »

Pour le PDG de Québecor, le geste d’Ottawa cause un précédent en créant un système à deux vitesses. « D’un côté, il y aura les plateformes étrangères qui pourront mener une concurrence déloyale en produisant du contenu sans prélever les taxes ni être soumises au cadre réglementaire canadien, tout en bénéficiant des crédits d’impôt à la production. De l’autre côté, il y aura les distributeurs et les diffuseurs d’ici qui seront taxés et tenus de respecter un cadre réglementaire strict et contraignant, une iniquité criante », a-t-il exprimé.