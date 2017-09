La technique infaillible de Kim Kardashian pour avoir un corps de déesse

Comme ce n’est pas tout d’enfiler une robe pour être sexy, Kim K nous donne son meilleur truc beauté pour mettre son corps en valeur.

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 12 Sept. 2017 à 11h23 PDT

Pour la star, la technique de maquillage du glowing ne s’applique pas qu’au visage, mais également sur certaines zones clés du corps où vous souhaitez attirer le regard avec des éclats de lumière.

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 18 Août 2017 à 10h59 PDT

Pour réaliser cette astuce, Kim utilise son produit chouchou: un illuminateur en crème qu’elle applique à petites doses sur les principaux points de lumière qui réfléchissent sur son corps.

De cette façon, le produit aidera à sculpter les parties ciblées, en plus de les illuminer naturellement.

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 8 Sept. 2017 à 14h04 PDT

La vedette de téléréalité met principalement l’accent sur ses jambes, en appliquant l’illuminateur sur le long de son tibia et de sa cuisse pour donner un effet de longueur. Elle suggère de ne pas en appliquer sur les genoux pour éviter qu’ils deviennent trop brillants.

Sa zone préférée? Ses omoplates qui donnent l’illusion que son dos est plus défini. Pour le total look, il est également possible d’appliquer le produit sur la clavicule et sur le bout des épaules.

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 2 Mai 2017 à 7h52 PDT

On ne vous dit pas d’essayer cette technique chaque matin, mais pour une soirée glamour où vous avez envie de dévoiler vos jambes et le haut de votre corps, cette astuce vous fera briller de mille feux.