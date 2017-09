Le marécage des bourreaux .

De l’extrême droite aux néonazis, il n’y a souvent qu’un pas à franchir. Dans notre monde actuel ou le sens de l’histoire se perd, et plus encore, la banalisation des atrocités, le roman historique d’Olivier Guez apparaît comme salutaire. En nomination pour le Goncourt, l’Interallié et le Renaudot, les lauriers d’un prix dépassent la simple lecture. Après l’impossible retour, une histoire des juifs en Allemagne (Flammarion), l’écrivain, historien est parti sur les traces de Josef Mengele, « le bourreau d’Auschwitz ». Celui pendant deux ans fut le médecin, dirigea de sinistres expériences sur les jumeaux et les enfants. Si nous connais osons tout ou presque du nombre de morts , par des récits et authentifications historiques , voir à ce sujet la destruction des juifs d’Europe de Raoul Hilberg, quand était-il de Josef Mengele ? Ce sinistre personnage qui passa à travers les mailles de la justice et du Mossad fut un être veule. Jusqu’a son dernier souffle, il fit du juif son principal ennemi.



La force du récit

Avec minutie , Olivier Guez retrace le parcours de l’homme le plus recherché de l’après-guerre, avec Adolf Eichmann. Recoupant les enquêtes établies dans divers pays, consolidant le tout par des documents historiques imposants, nous suivons aussi la trace des bourreaux exilés. Que ce soit par différentes filières, sympathisantes pour l’ex régime nazi, la mansuétude de certains dirigeants d’Amérique latine, dont le plus important fut Juan Peron, sous-Mussolini aux idées pharaoniques, les banquets à la mémoire du IIIe Reich, dont certains croient encore à sa renaissance ne manquent pas. « Tu as de la chance , lui glisse Sassen, il y a du beau linge ce soir ». Il lui désigne un homme dissimulé derrière une barbiche pointue et des lunettes sombres cerclées de métal noir, « Ante Pavelic, le poglavik croate (850 000 victimes serbes, juives et tsiganes), « Simon Sabiani », l’ancien maire de Marseille, « Vincento Mussolini », le deuxième fils du Duce, « Robert Pincemin » qui dirigea la milice en Ariège, « Eduard Roshmann », le boucher de Riga ». En quelque sorte, ce fut le filet de sécurité qui lui permit de s’installer doucement. Sans remords, mais toujours avec l’angoisse d’être repéré. Il ne tissa pas de liens et échangea sa « survie » contre des espèces trébuchantes. Sans parler du trésor nazi, ces hommes du mal vivaient hors de toutes contraintes, jusqu’au jour où la présidence Peron bascula. Si Eichmann se vante de ses exploits, donnant des entrevues pour se justifier, principalement, à des opuscules, la plupart sympathisantes aux causes antisémites, Mengele reste dans l’ombre. Pendant trente ans, il échappera aux multiples procédures, aux services secrets, le tout nourri par une paranoïa aiguë.

Il faut lire à tête reposée, pour comprendre le passé, et malheureusement notre présent.