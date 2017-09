Programme TERRE – Technologies des énergies renouvelables et rendement énergétique

Alors que 2016 représente une année record en ce qui a trait aux capacités électriques issues des énergies renouvelables, notamment avec le solaire photovoltaïque, l’éolien et l’hydroélectricité selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), des diplômés du programme Technologies des énergies renouvelables et rendement énergétique - TERRE font leur marque et sèment de nouvelles compétences à travers le monde. Plusieurs ont pu mettre à profit leur savoir-faire et leur vision innovante en matière de production d’énergies vertes et d’efficacité énergétique.

Un diplômé au sein d’une entreprise du secteur de l’éolien d’envergure mondiale

Travaillant aujourd’hui pour la filiale canadienne de Senvion, une compagnie qui possède des éoliennes aux quatre coins du globe, François Poitras est un des fiers diplômés du programme d’attestation d’études collégiales (AEC) TERRE, offert chez Mastera, le service de formation continue du Cégep de Jonquière. Son expérience personnelle et professionnelle, combinée à sa formation, lui a permis de joindre les rangs de cette importante entreprise du secteur éolien.

Si son métier l’amène à voyager à travers le monde et à donner quotidiennement le meilleur de lui-même, il lui permet également d’entrevoir l’avenir avec confiance.

« Avant de suivre cette formation, j’étais déjà sur le marché du travail. Un concours de circonstances a cependant fait en sorte que comme plusieurs, j’ai perdu mon emploi suite à d’importantes coupures de postes. Je me suis alors dit qu’il était peut-être temps pour moi de réorienter ma carrière », explique François Poitras.

« Je souhaitais trouver une nouvelle branche me permettant à la fois d’utiliser mes compétences manuelles, mais aussi intellectuelles. Je voulais trouver un secteur d’avenir qui me permettrait de voir à long terme, et c’est là que j’ai découvert le programme TERRE, se rappelle-t-il. Les énergies renouvelables, ce sont les technologies du futur. C’est vers ça qu’on s’en va. C’était en plein ce qu’il me fallait » relate M. Poitras.

Un finissant recruté par Ingénieurs Sans Frontières Québec (ISFQ)

Gildas Tapsoba, finissant de la 3e cohorte, a fait lui aussi sa marque en tant que diplômé de l’AEC TERRE. Il a mis à profit ses compétences en matière d’énergies renouvelables et en efficacité énergétique au service des populations de deux villages au Rwanda. M. Tapsoba a joint les rangs d’ISFQ à titre de volontaire pour le programme d’Engagement du Secteur Québécois de l’Ingénierie à la Coopération Internationale (SQICI) 2007. Ingénieurs Sans Frontières Québec, par son programme ESQICI, vise l’amélioration des conditions de vie des communautés dans des pays en voie de développement par l’ingénierie durable.

L’équipe dont a fait partie Gildas a été sélectionnée pour un projet au Rwanda. Ce projet vise à donner de l’eau de meilleure qualité aux populations de deux villages : Mukindo et Runyinya. Ce projet s’appelle Amazi-Rwanda (Eau-Rwanda).

« Comme actions sur le terrain, nous avons prévu premièrement la construction de filtres à sable biologiques (pour le processus de traitement par filtration). Ensuite la réparation des systèmes solaires de distribution d’eau existants dans ces deux villages. Pour finir nous avons prévu la formation technique de personnes à l’entretien des systèmes d’eau et l’éducation populaire à une meilleure gestion de l’eau » explique Gildas Tapsoba. Voilà une autre démonstration de la portée qu’un programme tel que TERRE peut avoir dans le développement de ces nouvelles filières.

Unique au Québec

TERRE est un programme d’attestation d’études collégiales (AEC) multidisciplinaire axée sur les besoins du marché du travail. Unique au Québec, il offre la chance aux étudiants d’apprendre par le biais de site-école et de projets pilotes rendus possibles, notamment, grâce à des partenaires du milieu.

Les étudiants ont entre autres accès à une éolienne de 25 kW sur un mât de 36 mètres de haut, à des panneaux solaires installés sur le toit du Cégep, à la centrale Murdock-Wilson d’Hydro Saguenay (PFR), entre autres. Le programme inclut deux stages en entreprise totalisant 300 heures.

Depuis ses débuts, le programme TERRE ne cesse de gravir les échelons du succès auprès d’employeurs de calibre, dont le nombre est en constante évolution. Nul doute que la 4e cohorte, débutant le 16 octobre prochain, permettra encore une fois de former des techniciennes et des techniciens bien outillés et prêts à relever de nouveaux défis en lien avec les divers enjeux actuels en matière d'énergie.