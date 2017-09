Masahiro Tanaka s'impose face aux Blue Jays

Le lanceur Masahiro Tanaka a connu une excellente sortie pour les Yankees, qui ont défait les Blue Jays de Toronto par la marque de 4-0, vendredi après-midi, à New York.

Tanaka (13-12) n’a permis que trois coups sûrs en sept manches de travail sur la butte. Il a également obtenu un impressionnant total de 15 retraits au bâton.

Les releveurs ont complété le travail, limitant l’attaque des Jays à quatre frappes en lieu sûr au total. Aroldis Chapman a enregistré son 21e sauvetage cette année en vertu d’une neuvième manche parfaite.

Les Bombardiers du Bronx ont entamé la rencontre en force. Starlin Castro et Greg Bird, ce dernier à la suite d'un ballon sacrifice, ont tous deux été à l’origine d’un point dès la manche initiale pour procurer l'avance aux favoris locaux.

Aaron Hicks a pour sa part croisé le marbre à partir du deuxième coussin, à la suite d’un simple d’Aaron Judge, lors du cinquième tour au bâton. Judge a toutefois été épinglé en tentant de se rendre au deuxième but sur la séquence.

C’est Didi Gregorius qui a inscrit le dernier point dans la victoire. Bird lui a permis de toucher la plaque à l'aide d'un simple.

Taylor Cole rappelé

Le partant des Blue Jays Joe Biagini (3-13) a concédé trois points, six frappes en lieu sûr et un but sur balles en cinq manches sur la butte.

Les Blue Jays ont par ailleurs annoncé, plus tôt dans la journée de vendredi, avoir placé le nom du lanceur Aaron Sanchez sur la liste des blessés pour 60 jours et rappelé l'artilleur droitier Taylor Cole des ligues mineures.