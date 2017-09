Paul Arcand à Mélanie Joly: «il ne faut pas être naïve»

La ministre Mélanie Joly était en entrevue vendredi matin avec Paul Arcand pour expliquer sa décision de ne pas taxer Netflix. La conversation s’est vite enflammée et l’animateur a même mentionné à plusieurs reprises que la ministre était «naïve» et «confuse».

Cette entrevue corsée survient au lendemain de l’annonce de la nouvelle politique culturelle du gouvernement du Canada. La ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly a alors réitéré que Netflix ne devra pas charger des taxes, même si ses compétiteurs Tout.tv Extra et Club Illico doivent se soumettre à cette obligation. Elle a toutefois convaincu le géant américain d’investir 500 millions dans les cinq prochaines années dans le contenu canadien.

Voici quelques extraits de cette entrevue houleuse.

«Ma question, c’est : “est-ce que c’est votre décision ou celle du premier ministre”?»

«Écoutez, j’assume complètement, c’est moi qui ai convaincu Netflix d’investir 500 millions au Canada.»

...

«Madame Joly, ce n’est pas d’augmenter les taxes, c’est d’imposer la taxe sur un produit qui existe.»

«Quand on parle d’une taxe Netflix, on parle d’imposer la TPS ou la TVQ, moi, ce que je vous dis, c’est que ce n’est pas Netflix qui paye la taxe, c’est le citoyen qui la paye.»

«OK, ben, enlevez là sur Illico, enlevez là sur Tout.tv dans ce cas-là!»

...

«Ce n’est pas ça ma question, vous n’avez négocié aucun investissement minimal de la part de Netflix en production francophone, zéro.»

«J’ai négocié 25 millions pour du développement de marché.»

«Mais d’investissements? Ça ne sera pas 15% ou 20%.»

«Je suis convaincue que dans les prochaines semaines, il y aura des bonnes nouvelles de la part de Netflix.»

«Donc, vous leur faites confiance?»

«Oui parce que je sais qu’il va y avoir des bonnes nouvelles.»

«OK, ben si vous le savez, dites-moi combien ils vont investir sur 500 millions en français?»

«Ça va être au fur et à mesure qu’ils vont entrer sur le marché parce que la stratégie de Netflix, c’est de s’assurer de pouvoir aller vers le marché européen en passant par le Québec [...], c’est de rentrer dans la francophonie en investissant dans le marché francophone canadien.»

«Vous croyez ça sérieusement?»

«C’est sur que je le crois parce que je l’ai entendu, c’est moi qui l’a vendu.»

...

«Il ne faut pas être naïve non plus et signer des chèques en blanc à des multinationales américaines.» -

«S’il y a une chose que je ne suis pas, c’est naïf.»

«Mais pourquoi vous n’avez pas demandé justement une garantie sur le pourcentage de la production?»

«La réalité, c’est que je n’ai pas de juridiction sur les plateformes numériques.»

«Non, mais vous faites un “deal”, ce n’est pas une question de juridiction.»

«Je négocie pour avoir le meilleur “deal” possible pour nos producteurs et je suis profondément convaincu qu’avec le 25 millions et qu’avec 500 millions, on va avoir des bonnes nouvelles.»

«Vous trouvez qu’avoir un “deal” sans investissement minimal, c’est un bon deal, c’est ça que vous me dites?»

«Oui, j’en suis convaincu et je pense que les prochaines semaines et les prochains mois vont nous convaincre.»

...

«Le ministre québécois de la Culture dit que votre entente n’a pas de bon sens.»

«Si le gouvernement du Québec veut imposer une TVQ sur Netflix, il peut le faire, il a tous les pouvoirs pour le faire.»

...

«Madame, je m’excuse, mais ça là, c’est une équation qui ne tient pas la route parce que ce n’est pas une nouvelle taxe, c’est une taxe qui existe, qui est imposée à l’ensemble des compagnies qui vendent des produits aux Canadiens et aux Québécois, vous, vous avez décidé de faire une exception pour Netflix.»

«Non pas du tout, je n’ai pas fait aucune exception [...], Monsieur Arcand, je suis désolé, je vais rétablir les faits, les taxes sur toutes les plateformes numériques, présentement, Netflix ou non, ne s’appliquent pas, il n’y en a pas, donc si Québec veut arriver et imposer une taxe, il peut le faire, à la fin de la journée, nos services Internet sont les plus chers au monde et les gens vont regarder leur facture et en regardant leur facture, ils vont se dire : “est-ce que ma facture a augmenté?” Donc, la réalité, c’est qu’ils vont se retrouver à payer plus cher.

Vous pouvez écouter l’intégralité de l’entrevue ici.