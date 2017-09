Rappel pour du maïs à éclater de la marque Too Corny

OTTAWA | La présence de lait non déclaré sur l’étiquette de sacs de maïs à éclater de la marque Too Corny fait en sorte que l’Agence canadienne d’inspection des aliments a ordonné leur rappel.

L’opération vise les formats de 25 grammes et de 55 grammes de la saveur sel et vinaigre de Too Corny.

On conseille aux gens de jeter ces produits ou de la rapporter au commerce où ils les ont achetés.

Les personnes allergiques au lait ne doivent pas consommer la saveur sel et vinaigre de Too Corny, surtout si leur intolérance est sévère.