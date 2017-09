Renaud-Bray met la main sur Prologue

MONTRÉAL – Le Groupe Renaud-Bray inc. a élargi son catalogue en faisant l’acquisition de Prologue, le plus gros joueur indépendant de distribution et de diffusion de livres au Québec, a-t-on annoncé vendredi.

«Cette acquisition nous permet de garantir une saine diversité dans le secteur de la distribution, où s'est opérée une concentration importante au cours des dernières années», a laissé savoir par communiqué Blaise Renaud, président de Renaud-Bray, ajoutant que son entreprise «contribue au maintien de la diffusion du livre et de la culture au Québec, en plus d'assurer la pérennité de l'entreprise [Prologue] et son contrôle par des intérêts québécois.»

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Fondé il y a 41 ans, le distributeur Prologue jouit de liens avec plus de 200 éditeurs au Québec et au Canada, mais aussi dans plusieurs pays d’Europe. Composé de 170 employés et couvrant plus de 4500 points de vente et librairies au Québec, Prologue doit demeurer une entité distincte des autres sociétés formant le Groupe Renaud-Bray inc., selon ce dernier.

En 2015, Renaud-Bray a procédé à un autre important achat en transigeant pour obtenir 14 magasins Archambault, le portail archambault.ca et la librairie anglaise Paragraph.