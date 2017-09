Sale de fond en comble

Le restaurant La Maison Ho à Lachine était tellement sale, moisi et crasseux l’an dernier que des inspecteurs en salubrité ont incité les propriétaires à faire un nettoyage général en profondeur.

« La majorité des équipements de cuisson présentaient [une] accumulation de résidus alimentaires calcinés [et] du gras formant des coulisses », ont indiqué les inspectrices dans leur rapport après une visite du commerce en 2016.

Moisissures et décomposition

L’ensemble des lieux, de la cuisine à la plonge jusqu’au sous-sol, ainsi que la majorité de l’équipement et des ustensiles étaient couverts de gras et de saletés, mais aussi de poussière et de moisissures par endroits.