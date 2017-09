Savoir choisir son destin

Les bienfaits du silence

Plusieurs ont peur du silence, c’est un peu comme avoir peur du vide ou de craindre la solitude. Pourtant, le silence est si agréable et inspirant. Lorsque l’on a appris à le côtoyer, tout ce qui s’en oppose dérange. On en vient même à avoir soif du silence. Écrit par l’explorateur norvégien Erling Kagge, qui est aussi alpiniste, collectionneur d’art et éditeur, il décortique le silence d’une façon unique. Nul besoin de se rendre au pôle Sud pour l’apprécier. Il peut se trouver dans la profondeur d’une nuit étoilée ou, encore, en admirant une toile. À vous d’apprendre à vous extirper de la ­cacophonie et de savourer la pleine ­mesure de l’instant.