Trois arrestations lors d’une perquisition en matière de stupéfiants à Gatineau

GATINEAU | Les policiers du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ont arrêté trois personnes lors d’une perquisition en matière de stupéfiants survenue au 334 montée Paiement à Gatineau, en plus de saisir des stupéfiants et de l’argent.

C’est au terme d’une enquête qui a durée plusieurs semaines que le SPVG a pu mettre la main sur deux hommes de 26 et 35 ans et d’une femme de 29 ans, des résidents de Gatineau et de Québec, lors de la perquisition qui a lieu mardi dernier vers 17 h 30.

«Cette opération visait à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants», a indiqué Andrée East, porte-parole du SPVG.

Les trois individus ont comparu devant la Cour du Québec pour répondre à des accusations de trafic de stupéfiants.

Outre ces arrestations, les limiers ont mis la main sur une quantité considérable de stupéfiants de tout genre ou des objets reliés au trafic : 1091 g d’ecstasy, 262 g de cocaïne, 8475 comprimés de méthanphétamine, 842 g de haschisch, 28 kg de marijuana, 348 ml d’huile de cannabis, 100 g d’extraits concentrés de THC, 109 comprimés de Cialis, divers produits dérivés de cannabis, 1200 $, plusieurs téléphones cellulaires, plusieurs listes de comptabilité et de dettes et des articles divers reliés au trafic de stupéfiants.