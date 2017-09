Une ligne bleue à construire

Marc Bergevin a changé l’image de sa défensive avec les départs d’Andreï Markov, Nathan Beaulieu et Alexeï Emelin, trois défenseurs gauchers. À une semaine de l’ouverture de la saison, l’assemblage du nouveau casse-tête n’a toujours pas pris forme. Loin de là.

Victor Mete, un choix de quatrième tour au repêchage de 2016, a écrit la belle histoire à ce camp des plus décevants du Canadien. À 19 ans, Mete cogne dangereusement à la porte du grand club. Il pourrait même devenir le prochain partenaire de Shea Weber.

Derrière ce beau récit se cache une autre réalité. Les principaux candidats pour un poste à la ligne bleue ont réussi à se sortir eux-mêmes de la course.

Joe Morrow, qui a côtoyé Claude Julien avec les Bruins à Boston, connaît un camp horrible. Brandon Davidson, acquis dans l’échange de David Desharnais avec les Oilers, doit remercier le ciel d’avoir un contrat garanti à un salaire de 1,425 million puisqu’il ne ressemble en rien à un défenseur régulier de la LNH.

Éric Gélinas, invité au camp du CH, n’a toujours pas convaincu l’organisation qu’il méritait d’obtenir un contrat. Heureux de revenir à Montréal, Mark Streit suit difficilement le rythme et il ne peut faire oublier son âge (39 ans).

De la patience

Jakub Jerabek, qui a joué deux matchs préparatoires, est celui qui a perdu le moins de plumes. Il ne s’est pas sorti de la course, mais il n’a pas plus cimenté sa place. Le Tchèque devra connaître une très bonne fin de camp afin d’éviter de faire ses premiers pas en Amérique du Nord avec le Rocket de Laval.

« Je sais que j’ai encore plusieurs choses à prouver, a reconnu Jerabek. Les deux prochaines rencontres seront cruciales pour moi. Je dois montrer à l’organisation que je peux jouer à ce niveau. »

Shea Weber a principalement joué avec trois partenaires l’an dernier en Beaulieu, Emelin et Markov. Ironiquement, les trois ne portent plus les couleurs du CH aujourd’hui. « Je suis un assassin silencieux, il n’y a personne qui peut jouer avec moi, a ironisé le colosse défenseur. Je suis habitué à jouer avec plusieurs défenseurs. Je ne m’en fais pas trop pour cette saison. »

L’ancien capitaine des Predators s’attendait à un départ un peu plus lent à la ligne bleue. « Quand il y a plusieurs nouveaux défenseurs, tu as toujours besoin d’une longue période d’adaptation, a-t-il rappelé. Tu ne trouves pas une complicité avec un nouveau partenaire en une seule journée. »

Un nouveau système

Après neuf saisons avec les Capitals, Karl Alzner doit maintenant se familiariser avec son nouvel environnement. À moins d’une surprise, Alzner jouera au sein du deuxième duo avec Jeff Petry.

« Je connaissais un seul système et c’était celui des Caps, a mentionné Alzner. Je ne croyais pas que c’était pour être aussi difficile de repartir avec une nouvelle équipe. Je dois comprendre le système implanté par Claude (Julien). J’ai regardé plusieurs vidéos et j’ai posé plusieurs questions à nos entraîneurs. J’étais un peu perdu au départ, mais je me sens mieux maintenant. »

Si Mete se retrouve avec Weber et Alzner avec Petry, il reste un poste à la gauche pour le troisième duo. David Schlemko pourrait remplir cette case, surtout si Jordie Benn garde sa place à droite comme l’an dernier.

Toujours blessé à une main, Schlemko reste encore un mystère. L’ancien des Sharks fait partie des plans de l’équipe, mais il n’a pas encore joué un match préparatoire et il prend plus de temps que prévu à guérir de sa blessure.

Mais on sait une chose. Schlemko aura intérêt à être très bon pour donner raison à Bergevin qui a déclaré au tournoi de golf que son équipe s’était améliorée, surtout à la ligne bleue.