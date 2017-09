Une Saguenéenne convoite le titre de Miss Univers

C’est en février dernier que Nadia Lavoie a reçu la nouvelle qui a changé sa vie. « J’ai reçu un message me disant que j’étais une des finalistes. Il y a plus de 700 filles qui avaient envoyé leur candidature. Je n’en croyais pas mes yeux, je me pinçais », raconte Nadia Lavoie avec émotion.