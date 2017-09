Une séance de yoga hantée aura lieu ce mois-ci juste pour les «pas peureux»

Avis aux yogis «pas peureux» de ce monde, une séance de yoga hantée aura lieu le 31 octobre prochain au studio Moksha situé dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce à Montréal.

Une publication partagée par Moksha Yoga Montréal (@mokshamontreal) le 4 Mai 2017 à 17h09 PDT

Célébrer l’Halloween ne se résume plus à sortir dans les bars ou faire la récolte de bonbons dans votre quartier... Vous pouvez désormais enfiler votre costume le plus épeurant (et yoga-friendly) et suivre un cours de yoga hors de l’ordinaire.

Une publication partagée par jessica (@findyourpeaceyoga) le 1 Nov. 2016 à 4h50 PDT

«Venez faire bouger le SANG dans vos veines...», peut-on lire sur l’événement Facebook du studio de yoga.

Une publication partagée par @peacock_scream le 20 Sept. 2017 à 21h14 PDT

On ne sait pas à quel point ce cours de Power Flow spécial Halloween sera relaxant, mais ça risque certainement d’être toute une expérience... À suivre!

