[VIDÉO] On part en roadtrip en Westfalia

Qui n’a pas déjà souhaité partir à l’aventure en Westfalia?

Le phénomène de la «vanlife» fait rêver, c’est certain. Et en fin de semaine dernière, plus de 200 propriétaires de vans du Québec se sont donné rendez-vous au Domaine du Radar, à Saint-Sylvestre, dans le cadre du deuxième rassemblement d’El Campo.

À bord d’Ernest, un rutilant Westfalia de 1990, nous sommes allés voir ça par nous-mêmes, et voici ce que ç’a donné!