Marcel Desautels

Entouré des siens à Magog, le 29 septembre 2017, est décédé M. Marcel Desautels, à l’âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Denise Gaboriault, ses enfants: Marco (Edith), Dominique (Valérie) et leur mère feu Mme Denise Biron; ses petits-enfants: Martine (Steve), Romy et Zoé; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Maélie et Amélia. Il était le frère d’Hélène, de Gaston (Ghislaine) et de feu Georgette. Il laisse également dans les deuil les enfants de son épouse: Richard, Francine, Marie-Claude et leurs enfants; ses belles-soeurs et ses beaux-frères, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs autres parents et précieux amis.Homme d’affaires bien connu à Magog, dans les milieux de l’alimentation et de l’immobilier, Marcel s’est impliqué auprès de nombreuses organisations dont les Chevaliers de Colomb, la fabrique de la paroisse Saint-Patrice, la Traversée internationale du lac Memphrémagog ainsi que de la politique municipale et fédérale. Il a siégé avec passion sur plusieurs conseils d’administration.Selon ses volontés, Marcel a terminé sa vie dans sa maison, grâce aux soins dévoués de son épouse, du soutien généreux de ses enfants et de ses amis ainsi que l’aide empathique de l’équipe soignante du CLSC.La famille recevra les condoléances, le vendredi 6 octobre 2017 de 14h à 16h et de 19h à 21h, ainsi que le jour des funérailles, le samedi 7 octobre de 9h à 10h45, auLes funérailles auront lieu à 11h en l’église Saint-Patrice, 115, rue Merry Nord, Magog (Québec) J1X 2E9. L’inhumation suivra au cimetière Saint-Patrice, de la rue des Pins à Magog.La famille désire remercier Dr Robert Masse et son infirmière Karine pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog et de ses soins palliatifs.155 RUE SHERBROOKE, MAGOG, QCTél. 819 843-4473 Téléc. 819 843-4563Courriel : info@ledouxmagog.com Site internet: www.ledouxmagog.com