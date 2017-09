ROCQUEBRUNE, André



À l’hôpital de Ste-Agathe, le 25 septembre 2017, à l’âge de 74 ans, est décédé M. André Rocquebrune, époux de Mme Lise Ayotte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles, Danielle (Stephane Riendeau) et Manon (Gaétan Bourgeault), ses petits-enfants Daniel et Alexandre, ses soeurs Francine et Michèle, son frère Sylvain et leur conjoint, ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:jeudi le 5 octobre 2017 de 14h à 21h. Une liturgie sera célébrée en chapelle à 20h.