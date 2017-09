CROTEAU, Yvon



À Lévis, le 2 septembre, à l’âge de 86 ans, est décédé Yvon Croteau, époux de Jacqueline Poulin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Martine Lavigne), Francine (Pierre Gascon), Alain, Mario et Manon (Philippe Bureau), ses neuf petits-enfants et ses quatre arrière-petits-enfants, son frère Yvan, sa soeur Gisèle, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 7 octobre de 13h à 15h, une célébration commémorative suivra à 15h.La mise en terre aura lieu le lundi 9 octobre 2017 au cimetière de St-Joseph de Coleraine à 11h.Ne pas envoyer de fleurs, si vous le désirez, faites un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, département soins palliatifs, au 143, rue Wolfe, Lévis, QC G6V 3Z1.info@fondationhoteldieulevis.ca