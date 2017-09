LALONDE (née HUSEREAU)

Jacqueline



À Montréal, le 29 septembre est décédée Madame Jacqueline Lalonde (née Husereau), épouse dévouée de Antoine « Tony » anciennement d’Ottawa.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Sylvie (Richard), Jocelyne (Denis), Monique (François) et Claude (Nathalie), ses petits-enfants Stéphanie (David), Christine (Simon), Jacob, Alexandre, David, Rachel, Zachari et Olivier, ses arrière-petits-enfants, Nataniel, Anabelle, Elliot et Édouard, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:2125, RUE NOTRE-DAME, LACHINE www.jjcardinal.ca 514-639-1511le jeudi 5 octobre de 18h à 21h et vendredi le 6 octobre de 9h à 10h suivi du service funéraire à l’Église des Saints-Anges, 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine à 10h30.