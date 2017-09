ROLLAND (née FIELD), Yolande



Le jeudi 28 septembre, est décédée Mme Yolande Field, veuve d’Antonio Rolland.Elle laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Fanny), Stéphane (Ghislaine) et Patrice (Danielle), ses petits-enfants Nancy, Charles, Mélanie, Frédérick, Marie-Jeanne et Alexandre, ses trois arrière-petits-fils Logan, William et Léo, sa soeur Gisèle, son beau-frère Gérard (Clémentine), neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 1er octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que dès 10h le lendemain matin. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même le lundi 2 octobre à 12h.