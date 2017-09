BEAUCHAMP, Marcel



À St-Jérôme, le 23 septembre 2017, est décédé à l'âge de 81 ans, M. Marcel Beauchamp, époux de Mme Micheline Lavoie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses belles-soeurs: Louise Lavoie (feu Albert Desroches), Gisèle Lavoie (Maurice Desjardins), ses neveux et nièces: Christian Desjardins (Danielle Laliberté), Serge Desroches (Isabelle Lapierre), Benoit Desjardins (Myriame Perrault), Bruno Desjardins (Marie-Soleil Fredette), Florence et Antoine Desroches ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Les funérailles auront lieu le samedi 7 octobre 2017 à 14h en l'église St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme J7Z 4M6), suivra l'inhumation au cimetière de St-Jérôme. La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h.Sincères remerciements au Dr Pierre Gaillot et à Nancy Lavallée du CLSC St-Jérôme.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME