VALOIS, Marcel



Le 11 septembre 2017, à l’âge de 79 ans, est décédé M. Marcel Valois, époux de feu Rollande Pageau.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Yves), Lisette (Marc) et Louisette (Sylvain), ses petits-enfants Jessica, Jonathan, Vicky et Sarah-Maude, son arrière-petit-fils Brandon, sa soeur France (Jean-Guy) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 4 octobre 2017 de 15h à 17h et de 19h à 20h30 à la:Un hommage lui sera rendu par la famille, au salon de la résidence.