BRAULT, Philibert



À St-Jérôme, le 20 septembre 2017, est décédé à l’âge de 88 ans, M. Philibert Brault, époux de Mme Jacqueline Monette.Maintenant aux côtés de son fils Normand, il laisse dans le deuil ses enfants de premières noces Denise (André), Françoise, Régent (Sylvie), Johanne (Pierre) et Serge (Lucie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petite-fille, ses frères, sa belle-soeur et ses neveux et nièces.En secondes noces, il quitte également sa fille Mélanie, ainsi que les enfants de son épouse, France (Maurice), Christian (Johanne), Josée (Charles), Manon, Patrice (Nelly) et Mélanie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 octobre 2017 de 9h à 12h au salon de la801, BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (Secteur St-Antoine) J7Z 4M7450-438-1234Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 11h30.