LAHAIE, Pauline



À Montréal, le 23 septembre 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Pauline Lahaie, épouse en premières noces de feu M. Gérard Duchesneau, en secondes noces de feu M. Robert Archambault.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Diane), Joanne (Daniel) et Pierre (Lisette), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille vous accueillera à La Maison Darche le vendredi 6 octobre de 9h30 à 10h30, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, J4J 2H5www.dignitequebec.com