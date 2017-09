50 ans de publicité trompeuse

Robert Bourassa est devenu premier ministre pour la première fois en 1970. Depuis ce temps, le PLQ se présente comme le parti spécialisé dans les questions économiques.

C’est sa compétence, sa marque de commerce, son ADN.

Lui, il ne perd pas de temps à pelleter des nuages comme les « séparatistes » ou les autres partis. Il se concentre sur les « vraies affaires ».

Trop occupé à construire la prospérité, on peut comprendre qu’il ne soit pas prompt à agir sur la langue ou les garderies. Faut pas le déranger : il est concentré sur l’ÉCO-NO-MIE.

On peut comprendre qu’il ne soit pas obsédé par la constitution, les routes ou les arts, car il n’a qu’une obsession : L’ÉCO-NO-MIE. Me semble que c’est clair, non ?

Wow !

Bras de chemise relevés, suant du matin au soir, le PLQ travaille à nous enrichir tous. À long terme, on sera tous gagnants. Ne brisez pas sa belle détermination ÉCO-NO-MI-QUE.

Si vous voulez un parti avec d’autres priorités, votez en conséquence. Avec le PLQ, on sait ce qu’on achète : les champions de l’ÉCO-NO-MIE.

Le PLQ s’en occupe presque sans interruption depuis 2003, puisque Pauline Marois et ses rêveurs n’eurent guère le temps de défaire leurs boîtes.

Ah, le rassurant retour aux vraies priorités que fut la rapide reprise du pouvoir par le PLQ ! À quoi avaient pu penser les Québécois en voulant se reposer brièvement de nos champions de l’ÉCO-NO-MIE ?

Oh, certes, le PLQ a d’occasionnels petits problèmes de corruption, il est aussi obsédé par le racisme, mais n’est-ce pas un petit prix à payer pour être entre les mains de ces champions de l’ÉCO-NO-MIE ?

Ça justifie qu’on soit compréhensifs, non ? Ils sont si bons en ÉCO-NO-MIE !

Bon, okay, suffit les conneries, les faits maintenant.

Selon Statistique Canada, le revenu médian des ménages québécois est de 59 822 $, l’avant-dernier rang au Canada, devant le Nouveau-Brunswick à 59 347 $.

Comme disait Richard Martineau, allons, messieurs du PLQ, encore un effort et vous réussirez l’exploit de nous faire rejoindre le Nouveau-Brunswick !

La moyenne canadienne est de 70 336 $.

Fumisterie

Certes, il ne faut pas confondre richesse individuelle et pouvoir d’achat.

Les Québécois gagnent moins d’argent et paient plus d’impôts, mais les maisons sont moins chères ici que dans le reste du Canada, ainsi que l’électricité, les garderies et les droits de scolarité.

Sauf que la carte de visite du PLQ, ce ne sont pas les généreux services sociaux. C’est sa compétence ÉCO-NO-MI-QUE au service de notre enrichissement individuel.

C’est simple, la supposée compétence économique du PLQ est la plus grande fumisterie du dernier demi-siècle au Québec.

Les vraies spécialités du PLQ sont l’anti-séparatisme, le clientélisme ethnique, l’élasticité éthique et l’opportunisme. That’s it that’s all !