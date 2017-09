ROY, Marc-André



À l’hôpital Charles-Lemoyne, le 23 septembre 2017, est décédé M. Marc-André Roy, à l’âge de 71 ans, époux de Mme Ginette Montminy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Joanne), Caroline (Jacques) et Valérie (Martin), ses petits-enfants Catherine, Marie-Pier, Laurie, Maxime, Charlotte et Gabriel, ses frères et ses soeurs Lucien, Gilles, Ginette, Luc, Yves, Diane, Colette, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié auwww.poissantetfils.caLa famille accueillera parents et amis au:à la Salle Normandin2235, boul. Edouard VII, St-Philippele dimanche 8 octobre de 11h à 13h. Un hommage aura lieu en sa mémoire à 13h.La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital Charles- Lemoyne pour leurs bons soins.