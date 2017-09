CHAPUT, Yvon



Après un long combat contre la maladie, M. Yvon Chaput est décédé le 24 septembre, à l’âge de 79 ans.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Ginette Ladouceur, son beau-fils Jean-Marc, les enfants de son beau-fils, ses belles-soeurs Lucille, Claudette, Réjeanne et Lise, son beau-frère Russel, ses neveux et nièces, ainsi que ses amis.De sa première union, il laisse dans le deuil ses filles Diane (Alain), Nathalie (Serge), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances au salon:le samedi 7 octobre de 12h à 17h, suivi d’une liturgie au salon.Un grand merci aux soins palliatifs de l’Hôpital Marie Clarac et au CLSC.Prière de ne pas envoyer de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié.