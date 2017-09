DESLOGES, Claude



À Deux-Montagnes, le 26 septembre 2017, à l’âge de 84 ans, est décédé M. Claude Desloges, époux de feu Mme Thérèse Richer, père de feu Marie-Claude et feu Isabelle.Il laisse dans le deuil son fils Yves (Suzanne), ses petits-enfants Virginie et Jean-François, ses frères, soeurs, neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 4 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934